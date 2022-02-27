ЦБ рекомендует носить с собой карту для оплаты без использования pay-сервисов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России рекомендует гражданам на всякий случай носить с собой пластиковую карту, чтобы иметь возможность расплатиться за товары и услуги, не используя pay-сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay). Об этом регулятор сообщил в официальном Telegram-канале .

"Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме подпавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Открытие"). Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками ("Сбер", "Альфа", "Тинькофф" и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков. Поэтому мы рекомендуем на всякий случай носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться не используя pay-сервисы", - отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ предупредил, что карты, выпущенные подпавшими под западные санкции банками, работают и будут работать на всей территории России без ограничений. При этом клиенты банков, попавших под блокирующие санкции (группы "ВТБ", Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия"), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, были введены блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка. Также под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".