Сеул проведет переговоры с Вашингтоном о присоединении к санкциям против Москвы

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Корея в начале марта проведет консультации с США по поводу присоединения к экспортным ограничениям против России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте южнокорейского министерства финансов.

Отмечается, что решение было принято в ходе специального заседания ведомства по ситуации на Украине. Как сообщили в Минфине, власти также прорабатывают меры по поддержке южнокорейских компаний на фоне санкций США в отношении российских банков.

По данным южнокорейского Минфина, Россия - десятый по величине торговый партнер республики. В 2021 году доля южнокорейского экспорта в Россию составила 1,6%. При этом более половины экспорта автомобильных запчастей и металлоконструкций направляется в РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. США и ряд других стран назвали эти действия нарушением международного права и ввели санкции против России.