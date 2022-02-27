В ФРГ назвали обеспечение энергоснабжения Германии вопросом национальной безопасности

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Обеспечение энергоснабжения для Германии является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил в воскресенье вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, выступая на экстренном заседании Бундестага.

"Хорошо инвестировать в военную безопасность, но позвольте мне ясно сказать, что энергоснабжение и суверенитет в области энергоснабжения также стал вопросом национальной безопасности", - утверждал он. "Я сделаю все для того, чтобы защитить Германию", - заявил Хабек.