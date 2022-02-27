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В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 15:04 мск Downdetector зафиксировал 623 отчета о сбоях в работе мессенджера

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в воскресенье, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 15:04 мск было зафиксировано 623 отчета о сбоях в работе мессенджера.

При этом 39% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на получение сообщений, 36% - на проблемы подключения сервера, 25% - на работу приложения.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

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