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Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на Украине

В ведомстве сообщили, что американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии и целенаправленно ограничивают российские СМИ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, "Звезда" и Sputnik. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

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"Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.

Американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии и целенаправленно ограничивают российские СМИ, сообщается на сайте ведомства. В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что эти действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан.

Ранее редакции указанных СМИ сообщили ведомству об ограничении администрацией YouTube доступа к русскоязычным каналам на территории Украины.

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