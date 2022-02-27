В ГД заявили, что инициативы рынка высоких технологий РФ учтут при законотворчестве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предложения представителей российского рынка высоких технологий в разработке новых решений в этой сфере в условиях санкций будут учтены в законотворческой деятельности. Об этом в воскресенье заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Сейчас самое благоприятное время для новых инициатив по развитию российского рынка высоких технологий. <…> Предлагаю вам, уважаемые коллеги (представители российского рынка высоких технологий - прим. ТАСС), поделиться своими мыслями: как отрасль будет себя чувствовать, какие вызовы видите, что нужно предпринимать? Ваши мнения и предложения мы разберем на совещаниях группы экспертного совета, и они обязательно будут учтены в нашей законотворческой деятельности", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил парламентарий, бывший президент США Барак Обама "уже объявлял о разорванной в клочья российской экономике, и было это семь лет назад", но российская экономика "вопреки этим заявлениям работала и развивалась". Горелкин напомнил, что Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) "полноценно заменила SWIFT российским банкам уже к 2018 году". "Думаю, многие западные компании, которые продолжат работать на перспективном российском рынке, скоро оценят возможности нашей СПФС", - добавил он.

Кроме того, политик отметил, что создание национальной системы платежных карт "Мир" также стало результатом санкционной политики Запада. "Получается, санкции только открывают для России новые возможности в разработке независимых высокотехнологичных решений, задают нашему IT-рынку нужный вектор", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.