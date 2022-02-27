Нацбанк Казахстана готов к валютным интервенциям для снижения влияния колебаний рубля

НУР-СУЛТАН, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана готов проводить валютные интервенции для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на национальную валюту - тенге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регулятора.

"В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы. Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк при необходимости будет проводить валютные интервенции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. "При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяца импорта", - отметили в Нацбанке. Там добавили, что в режиме реального времени отслеживают официальные заявления правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивают степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.