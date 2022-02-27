Топилин: для противодействия санкциям нужно оперативно реагировать на сигналы предприятий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Властям для минимизация последствий санкций следует оперативно реагировать на сигналы предприятий, у которых могут быть сложности с расчетами в связи с попаданием банков под санкции, но эти проблемы решаемы. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ("Единая Россия").

По его словам, санкции в отношении российских банков потребуют "переформатирования работы". "Есть банки, которые не попали под санкции, - они могут подхватить эти процессы. Потребуются изменения в контракты, но это все решаемо - другие банки могут обслуживать бизнес-контракты предприятий в долларах на поставку чего-то куда-то. Просто это потребует времени и трудозатрат. Но сейчас очень важно, чтобы на местах, в регионах, на федеральном уровне все это четко бы отслеживалось и мы бы слышали сигналы от бизнеса, от экономических структур, где у них проблемы с расчетами или другие сложности: надо слышать эти сигналы и перестраивать возможные цепочки взаимодействий", - говорит Топилин.

Депутат подчеркнул, что в этом необходима "обратная связь". "Если кто-то из средних, из малых предприятий будет испытывать сложности в реализации своих программ, своей деятельности - это нужно очень быстро подхватывать и реагировать, такая штабная, детальная работа, как это было с ковидом, как это было во время кризиса 2008 года, когда наши рабочие группы все это отслеживали, что происходит с занятостью, с чем-то еще. Справлялись и будем справляться", - добавил он, подчеркнув, что многое уже сейчас делается и на федеральном, и на региональном уровне.

При этом Топилин не исключил, что придется "перестраиваться на другие рынки". "Депутаты находятся в постоянном взаимодействии с правительством, и речь идет о новых инструментах, которые позволят нашему бизнесу выходить на другие рынки. Наверное, это будет дороже и более сложно - если в Европе нам что-то перекрывают, то нужна работа с Азией и Латинской Америкой, а это другие транспортные издержки - и тут надо помогать", - считает парламентарий.

По словам главы комитета, не стоит ориентироваться на заявления представителей западных властей о санкциях, нужно тщательно изучать все документы. "Какие-то общие заявления по санкциям - они потом сильно отличаются от того, что на бумаге", - уверен Топилин. При этом Топилин подчеркивает абсурдность ряда санкций: "Ограничения для счетов физлиц в Великобритании и ЕС - £50 тыс. и €100 тыс. - это абсурд, потому что, напротив, будут способствовать притоку в Россию отечественного капитала", - считает депутат.

SWIFT и цены

Не стоит также опасаться отключения России от системы SWIFT, пояснил Топилин. "Это способ передачи информации по платежам, и этому есть альтернативы. Внутренних платежей это никак не коснется, у нас своя система, на которую уже всех перевели. Для внешних поставок будем каким-то другим образом передавать информацию об этих платежах, тем более если, как они говорят, это произойдет с ограниченным количеством банков. SWIFT - это просто техника, будет менее удобно в первый момент, а потом, может быть, специалисты придумают что-то более эффективное и, наоборот, это будет каким-то прорывом.

"За ценами государство наблюдает, контролирует, смотрит, и все, что касается продуктов питания, - здесь внутренний рынок достаточно насыщен. Надо просто спокойно отрабатывать все возможные риски, где это будет происходить, и искать решения - всем вместе заниматься преодолением того, куда нас толкают. Это целенаправленная история, которая бы все равно была. Это уже восемь лет продолжается, и восемь лет назад были санкции, это наработанная история, чтобы нас прижать к стенке", - заключил депутат.