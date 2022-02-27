В Госдуме заверили, что Россия полностью обеспечивает себя всеми видами продовольствия

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс в РФ в последние годы динамично развивается благодаря государственной поддержке, обеспечивая потребителей продовольствием по всем направлениям. Об этом заявил ТАСС в воскресенье первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

"Благодаря государственной поддержке в последние годы динамично развивается агропромышленный комплекс и по всем направлениям мы обеспечиваем себя продовольствием. Более того, большую часть уже стали отправлять на экспорт в 150 стран мира", - сказал Плотников.

Он также отметил налаженное взаимодействие между производителями, переработчиками и торговыми сетями в РФ. "По всей номенклатуре товаров, и это видно, никаких вопросов нет ни сейчас, и в будущем, я уверен, не возникнет", - добавил собеседник агентства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что РФ полностью обеспечивает себя зерном, продуктами переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. "У нас собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов. И это в том числе обусловлено продовольственным эмбарго, введенным с 2014 года, когда у нас увеличилась государственная поддержка ряда областей сельского хозяйства, где у нас было отставание", - сказала Оглоблина. Она добавила, что общая посевная площадь в России в этом году "гораздо больше уровня прошлого года и регионы подтверждают, что необходимая подготовка проведена, и у аграриев есть все необходимые материальные технические ресурсы, техника, семена, горюче-смазочные материалы и удобрения", - сказала Оглоблина.