Air France приостанавливает обслуживание и полет над Россией

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Air France в воскресенье приняла решение временно прекратить обслуживание и полеты над Россией "из-за ситуации в регионе". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Air France.

По словам ее представителя, компания не будет выполнять полеты в Москву и Санкт-Петербург "до дальнейшего уведомления".

Как напомнил представитель Air France, 21 февраля французская авиакомпания приняла решение приостановить обслуживание рейсов в Киев. Это мера затем была продлена 24 февраля в связи с закрытием воздушного пространства над Украиной.

"Учитывая ситуацию в регионе, Air France решила приостановить полеты в Россию начиная с 27 февраля до нового распоряжения, - сообщил сотрудник компании. - В свете этого решения приостановлены с полуночи до новых уведомлений рейсы Париж - Москва и Париж - Санкт-Петербург".

Как подчеркнули в пресс-службе, "сейчас Air France изучает также возможные варианты облета российского воздушного пространства при совершении рейсов в Китай, Южную Корею и Японию".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.