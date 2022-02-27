Комитет Госдумы по бюджету подготовит с кабмином пакет мер поддержки российских компаний

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций. Об этом сообщил журналистам глава комитета Андрей Макаров.

"Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях", - отметил Андрей Макаров.

Говоря о работе российской банковской системы, глава комитета подчеркнул, что Центральный банк РФ делает все, чтобы минимизировать последствия от введенных санкций. "Можно с уверенностью сказать, что Банк России подготовился к введению ограничений в отношении банковского сектора нашей страны. ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что позволит обеспечить бесперебойную работу банкоматов и отделений банков. Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны", - отметил он.

"Конечно, есть трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, но внутри страны передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит Система передачи финансовых сообщений", - добавил Андрей Макаров.