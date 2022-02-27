Finnair на неделю отменила рейсы в города России

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair на неделю отменила рейсы между Хельсинки и городами России в ожидании закрытия воздушного пространства. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении перевозчика.

"Финляндия ожидает закрытия воздушного пространства и на неделю отменяет часть рейсов в Азию и полеты в Санкт-Петербург и Москву", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что речь идет о периоде с 27 февраля по 6 марта. Согласно данным электронного табло Finnair, рейсы в РФ во второй половине дня воскресенья уже не выполняются.

Ранее стало известно, что Финляндия закроет свое воздушное пространство для самолетов РФ на фоне военной операции РФ на Украине. Об этом также уже объявил целый ряд стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.