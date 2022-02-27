Саудовская Аравия объявила об открытии новых газовых месторождений

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия объявила в воскресенье об открытии нескольких новых газовых месторождений. Как сообщил министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, открытия, принадлежащие Национальной нефтяной компании Saudi Aramco, сделаны в центральном, северном приграничном, восточном регионах, а также в песчаной пустыне Руб-эль-Хали, занимающей южную треть Аравийского полуострова.

По словам министра, на месторождении природного газа Шадун в центральном районе в 180 км к юго-востоку от Эр-Рияда дебит скважины составляет 27 млн стандартных кубических футов в день (31,8 тыс. кубометров в час) в дополнение к 3 300 баррелям конденсата. Дебит скважины Шехаб в Руб-эль-Хали оценивается в 31 млн кубических футов в день (36,5 тыс. кубометров в час). Еще одна скважина Эш-Шурфа, расположенная на удалении 50 км от первой, вырабатывает 16,9 млн стандартных кубических футов в день (20 тыс. кубометров в час).

На месторождении нетрадиционных ресурсов газа Умм-Ханассер в северном приграничном районе в 71 км юго-восточнее города Арар дебит скважины составил 2 млн стандартных кубических футов в сутки (2,3 тыс. кубометров в час) с 295 баррелями конденсата. Аналогичное месторождение Симна в Восточной провинции в 200 км к юго-западу от Дахрана оценивается в 5,8 млн кубических футов (около 7 тыс. кубометров в час).