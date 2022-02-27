Зарубежный лизингодатель отзывает три самолета у лоукостера "Победа"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Один из зарубежных лизингодателей отзывает у российского лоукостера "Победа" три из 44 находящихся в ее парке самолетов Boeing 737-800. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в группе "Аэрофлот".

"Три самолета под отзыв от лизингодателя", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из трех этих самолетов уже припаркован в Стамбуле, а компания планирует вернуть пассажиров самостоятельно бортом, который находится в лизинге от "Сберлизинга".

О санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

В субботу вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.