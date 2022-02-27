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Военная операция на Украине
Обновлено 

Telegram не будет рассматривать блокировку каналов, вовлеченных в конфликт вокруг Украины

Такое решение принято после массового обращения пользователей
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Telegram после обращений пользователей отказался от идеи частично или полностью ограничивать работу Telegram-каналов в странах, вовлеченных в ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в воскресенье основатель мессенджера Павел Дуров.

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Примерно за полчаса до этого он заявил о возможности частичной или полной блокировки Telegram-каналов.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", - написал Дуров в собственном канале.

До этого он писал, что случае эскалации ситуации Telegram рассмотрит возможность частично или полностью ограничить работу каналов в вовлеченных странах на время событий на Украине, так как телеграм-каналы все чаще становятся источником фейков, и у мессенджера нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность, пояснил основатель мессенджера. Дуров также призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, опубликованным в мессенджере в данное время.

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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