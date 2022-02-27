МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)", - сообщил ЦБ.

По данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.

Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях - с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов - с 5,9% до 6,5% и прочих валютах - с 7,2% до 10%.

Банк России регулярно пополнял резервы золотом до 1 апреля 2020 года, после чего приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Решение было обусловлено необходимостью стимулировать экспорт золота и для обеспечения дополнительного притока в Россию валютной выручки, которая в условиях значительно снизившихся цен на нефть существенно сократилась.