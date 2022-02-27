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Компания BP сообщила, что избавляется от своей доли в "Роснефти"

Компания BP сообщила, что избавляется от своей доли в "Роснефти".

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Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России
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