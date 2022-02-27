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Санкции в отношении России

Норвежский нефтяной фонд замораживает свои инвестиции в России

По словам главы норвежского Минфина Трюгве Сталсволля Ведума, целью является "полностью вывести нефтяной фонд с российского рынка"

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в России государственного пенсионного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, будут заморожены. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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"Мы замораживаем инвестиции в нефтяной фонд в России и начинаем процесс по выходу", - сказал он.

По словам главы норвежского Минфина Трюгве Сталсволля Ведума, целью является "полностью вывести нефтяной фонд с российского рынка".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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НорвегияРоссияСанкции в отношении РоссииСтёре, Йонас Гар
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