В "Роснефти" прокомментировали решение BP о выходе из капитала российской компании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" в ответ на решение британской BP выйти из состава акционеров российской компании, в которой владела 19,75% акций, пояснила, что получила уведомление о таком решении заблаговременно. Такое решение разрушит 30-летнее сотрудничество, но "Роснефть" остается открытой для диалога, говорится в ее заявлении.

"Роснефть" заблаговременно получила от руководства BP информацию по поводу принятия решения о выходе из состава акционеров компании и ряда совместных проектов. По этому вопросу состоялись подробные переговоры с главным исполнительным директором BP Бернардом Луни и председателем совета директоров BP Хельге Лундом", - говорится в комментарии, опубликованном вечером в воскресенье. В компании считают, что такое решение "разрушает успешное тридцатилетнее сотрудничество двух компаний, направленное на обеспечение интересов акционеров, развитие отрасли, сохранение экологии и уменьшение выбросов парниковых газов".

При этом в "Роснефти" выразили благодарность "руководству и сотрудникам BP за тридцатилетнюю совместную работу". "Роснефть" всегда открыта для сотрудничества", - отмечается в заявлении компании.