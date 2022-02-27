Санкт-Петербургская биржа 28 февраля приостановит торги в основном режиме

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа 28 февраля будет проводить торги с 07:00 до 10:00 мск в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также адресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, следует из сообщения торговой площадки.

С 10:00 мск будет доступен режим безадресного репо с центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, добавили там. Торги в остальных режимах, в том числе основных торгов и с указанием иных кодов расчетов, приостановлены, о времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Ранее торги акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах приостанавливались, а также переводились в режим дискретного аукциона в связи с большой волатильностью на российском рынке ценных думаг. 24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.