Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России

Албания закрывает воздушное пространство для российских самолетов

По словам министра иностранных дел и по делам Европы республики Олту Джачку, Албания "присоединилась к отдельным санкциям, предусматривающим замораживание активов президента России и депутатов Государственной думы"

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