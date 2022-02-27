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Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России

Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России - вице-президент.

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Албания закрывает воздушное пространство для российских самолетов
По словам министра иностранных дел и по делам Европы республики Олту Джачку, Албания "присоединилась к отдельным санкциям, предусматривающим замораживание активов президента России и депутатов Государственной думы"
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