Боррель заявил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) принял решение согласовать отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Об этом сообщил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы исключаем ряд российских банков из SWIFT. <…> Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения", - сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран. "Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь", - пояснил Боррель. По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и "оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки".

"Степень отключения [России от SWIFT] тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ", - уточнил глава дипломатии ЕС. "[Приняты] важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.