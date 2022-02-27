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Санкции ЕС заморозят около половины финансовых резервов Центробанка РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС приняли решение заморозить около половины финансовых активов Центробанка России. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

"[Приняты] важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему", - отметил Боррель.

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Боррель, Жозеп
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