МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Каждая пятая бутылка крепкого алкоголя в России является нелегальной, говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ. НИФИ провел исследование алкогольного рынка России на основе 223 показателей.

"Доля незаконного оборота алкогольной продукции, напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные, - 19,58%", - отмечается в документе.

Согласно данным экспертов, в категории виноградных вин доля нелегального оборота составила 16,5%, игристых вин - 15,7%, вермутов и ароматизированных вин - 38,5%. Наибольшая доля незаконного оборота, по данным НИФИ Минфина, в категории сброженных алкогольных напитков (сидр, медовуха и другие) - 44,7%. Доля нелегальной продукции в пивной продукции составила 27%. По оценкам экспертов, объем российского рынка алкоголя составляет 20,9 млн упаковок в год. Наибольшая доля - 15,7 млн - пиво. Алкогольную продукцию для внутреннего рынка производят 1 800 предприятий, из них 56 - крупные, 54 - средние, 160 - малые, 1 534 - микропроизводства.

Одним из инструментов, который позволит снизить нелегальный оборот в алкогольной отрасли, авторы исследования называют цифровую маркировку. "В сфере производства алкогольной продукции относительно высокий уровень рентабельности обеспечивает возможности для введения маркировки", - говорится в исследовании.

Баланс доходов государства и бизнеса от введения маркировки за год в категории крепкого алкоголя составит 581 млрд рублей, "тихих" винах - 85,4 млрд рублей, игристых винах - 23 млрд рублей, вермутах и ароматизированных винах - 7,4 млрд рублей, сброженных напитках - 6,1 млрд рублей. В категории пива баланс доходов составит 309,2 млрд рублей. При этом, как отмечается в исследовании, дополнительные доходы бюджета от введения маркировки за год вырастут на 129,62 млрд рублей.