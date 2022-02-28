Сбербанк в Чехии не будет открывать свои отделения 28 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Отделения "дочки" Сбербанка в Чехии будут закрыты 28 февраля. При этом чешский банк столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов, в силу предписания Банка России Сбербанк не сможет предоставить ликвидность в чешскую "дочку", сообщает пресс-служба российского Сбербанка.

Отделения Сбербанка в Чехии были закрыты 25 февраля по соображениям безопасности, так как были случаи нападения на сотрудников банка, а также была пресечена попытка устроить погром в одном из отделений.

"Дочерний банк в Чехии не будет открывать свои отделения в понедельник, 28 февраля. <…> Банк также столкнулся с аномальным оттоком денежных средств клиентов. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в дочерний банк", - отмечается в сообщении.