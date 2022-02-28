РБК: ЦБ РФ вводит запрет на продажу иностранцами российских ценных бумаг

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Это решение вступает в силу с 07:00 мск понедельника, пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два источника на финансовом рынке.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, с семи часов утра 28 февраля и до отмены предписания следует приостановить исполнение всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, говорится в документе за подписью зампреда регулятора Филиппа Габунии. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций, пишет издание со ссылкой на документ.

Отмечается, что требования не распространяются на заявки, поданные до семи утра понедельника. Отчет об исполнении предписания должен поступить в ЦБ в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком России этого документа.