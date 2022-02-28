ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с апреля 2018 года

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 124 базисных пункта, до 6,3222 юаня за доллар. Об этом сообщается в документе на официальном сайте регулятора.

Согласно статистике Народного банка, это максимальное значение курса с 25 апреля 2018 года.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаней за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.