ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) принял решение о запрете операций, связанными с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

"Операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального Банка России, запрещены", - сообщается в документе. Однако "компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена".

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили запрет всех транзакций с Центральным банком РФ и заморозку его активов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.