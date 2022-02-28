Более 100 фитнес-клубов в РФ предоставят бесплатные занятия эвакуированным из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 100 российских фитнес-клубов предоставят абонементы и клубные карты на бесплатные занятия для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Сейчас как никогда важна социально ответственная позиция бизнеса. Поэтому мы считаем своим долгом оказать поддержку беженцам, помочь людям восстановить психологическое и эмоциональное состояние, сохранить и улучшить общее состояние здоровья, в целом поднять уровень жизненной энергии, чтобы они могли пережить это трудное время", - сказала она.

По ее словам, 100 фитнес-клубов, входящих в состав сообщества, "предоставят бесплатный доступ для посещения оздоровительных занятий, в том числе матерям с детьми". Также "многие готовы помочь в трудоустройстве" людей, уточнила Силина.

Так, в Ростовской области сеть фитнес-клубов Profresh, помимо уже предложенных бесплатных оздоровительных занятий, предоставит рабочие места и трудоустроит эвакуированных в соответствии с профессиональными вакансиями. В Нижегородской области сеть Gold’s Fitness оказывает содействие в размещение прибывших из ДНР и ЛНР. В Волгоградской области сеть "Прайм" готова обеспечить рабочими местами, а также бесплатными занятиями фитнесом и спортом.

В Саратовской области сеть "Максюта юнион" оказывает гуманитарную помощь, а вскоре предоставит бесплатные занятия. В Рязани клуб F5, объединив усилия всех фитнес-организаций в регионе, предоставит бесплатные занятия по специальным программам для матерей с детьми. Бесплатные занятия также вводят сеть Flex Gym в Липецкой области и Brutal Gym в Курской области.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, оно имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.