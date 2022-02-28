{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Евро торгуется выше 127 рублей на рынке Forex

Евро торгуется выше 127 руб. на рынке Forex, достигая исторического максимума - данные торгов.

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск
Читать полностью