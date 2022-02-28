"Опора России" просит Госдуму ограничить запрет на звуковую рекламу только жилыми домами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Опора России" предложила комитету Госдумы по экономической политике обсудить возможность запрета звуковой рекламы только в жилых домах. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина председателю комитета Максиму Топилину (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас провести на площадке комитета обсуждение вопроса внесения изменения в ст. 19 закона "О рекламе" в части запрета распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования исключительно в жилых домах", - сообщается в письме.

Вступившие в силу с 25 августа 2021 года изменения в ст. 19 федерального закона "О рекламе" запрещают распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. В деловом объединении считают, что к сооружениям можно отнести любые конструкции, в том числе опоры.

"Это влечет невозможность размещения любого оборудования для звуковой рекламы. Закон в данной редакции негативно повлияет на предпринимательскую среду в связи с необходимостью демонтажа звукотехнического оборудования, систем уличного вещания и оповещения, которые были установлены в целях ведения предпринимательской деятельности в сфере рекламы и информирования населения", - говорится в письме.

По данным "Опоры России", более чем в 50 городах страны систему рекламы звукового вещания "используют как дополнительный канал речевого информирования при чрезвычайных ситуациях и природных катаклизмах", через нее распространяют актуальные новости, информируют туристов.

"Введенный запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования может негативно сказаться на безопасности граждан и возможности доведения необходимой информации в период чрезвычайных ситуаций. Также отмечаем, что требования к уровню шума, в том числе создаваемому звуковой рекламой, установлен санитарными правилами, за их соблюдением осуществляется контроль", - уточняется в письме.