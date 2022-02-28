ЦБ РФ ввел временный запрет на продажу купленных в России иностранцами ценных бумаг

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России вводит с 28.02.2022 временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов", - отмечается в сообщении.

Ранее о планах ввести временный запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг сообщило агентство РБК со ссылкой на предписание регулятора и два источника. Издание указывало, что ЦБ предписывает профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, с семи часов утра 28 февраля и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.