Падением завершились утренние торги на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 февраля. /ТАСС/. Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник завершились падением котировок. Индекс Hang Seng сократился на 315 пунктов (1,38%) - до значения 22 452 пункта, свидетельствуют данные этой площадки.

Изначально операции открылись в плюсовой зоне, но быстро сменились спадом. На 12,21% подешевели ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 5,75 гонконгского доллара за единицу ($0,74).

Как отмечают эксперты, серьезное давление на рынок по-прежнему оказывает ситуация на Украине. Хотя многие активы резко подешевели в ходе обвалов на прошлой неделе и торгуются по цене значительно ниже своей реальной стоимости, инвесторы не спешат их покупать.

В частности, заметно теряют акции высокотехнологичных компаний. На 5,62% ухудшились позиции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для компании Apple.