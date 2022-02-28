ЦБ в 13:00 мск определится с решением, открывать ли торги на части рынков Мосбиржи

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России определится с решением, открывать или нет торги, в 13:00 мск. Это не касается торгов на валютном и денежном рынках, рынке репо Московской биржи, которые стартуют в 10:00 мск, сообщил регулятор.

"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск", - указано в сообщении.

Регулятор также ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.

Ранее торги акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах приостанавливались, а также переводились в режим дискретного аукциона в связи с большой волатильностью на российском рынке ценных бумаг. 24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.