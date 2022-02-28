Сингапур вводит запрет на операции некоторых российских банков

СИНГАПУР, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура вводят запрет на финансовые операции некоторых российских банков. Об этом объявил в понедельник в парламенте министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.

"Сингапур намерен заблокировать некоторые российские банки и финансовые операции, связанные с Россией", - указал он. По его словам, "детальные шаги прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время". Глава МИД также сообщил о планах "ввести экспортный контроль в отношении товаров, которые могут быть использованы непосредственно на Украине в качестве вооружения".

"Мы ожидаем, что подобные меры будут иметь определенные последствия для нашего бизнеса, граждан и Сингапура в целом", - признал министр. Вместе с тем, "если мы не будем отстаивать принципы, которые являются основой независимости и суверенитета, наше собственное право на существование и процветание как нации может быть однажды поставлено под сомнение", - указал Балакришнан.

"Мы намерены продолжить ценить наши хорошие отношения с Россией и российским народом, но не можем принять подобные нарушения суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства", - сказал глава МИД. Сингапур, подчеркнул Балакришнан, "вместе с партнерами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и международными партнерами продолжит работать, чтобы занять твердую позицию против вторжения на территорию Украины".