Банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Банк России объявил о мерах по поддержке кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости в условиях введенных западными странами ограничений, говорится в сообщении регулятора.

В частности, в рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). "Срок действия меры - бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при необходимости будет пересмотрен позднее", - отметил ЦБ.

Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам на фоне санкций. В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

"Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций", - говорится в сообщении.

Банк России разрешил кредитным организациям до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценку финансового положения заемщика при формировании резервов под потери в случае, если положение заемщика ухудшилось после 18 февраля и обусловлено влиянием санкций.

"В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае, если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций", - отмечается в сообщении.