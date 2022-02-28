Южная Корея ограничит поставки в Россию стратегических материалов

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Республика Корея приняла решение ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил в понедельник южнокорейский МИД, не уточнив, о какой именно продукции идет речь.

Внешнеполитическое ведомство также отмечает, что Сеул поддержит усилия западных стран по отключению России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, о чем уже проинформировал США по дипломатическим каналам.

Ранее южнокорейское министерство планирования и финансов сообщило, что страна намерена присоединиться к западным экспортным санкциям в отношении России, приняв при этом меры по минимизации ущерба национальной экономике.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.