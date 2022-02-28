Росприроднадзор подал иск к КТК почти на 5,3 млрд рублей

Исковое заявление поступило 25 февраля. Подробности о претензиях Росприроднадзора в материалах суда не приводятся. Иск пока не принят к рассмотрению.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла ТАСС, что ведомство может обратиться в суд, если КТК не согласится выполнять требования по возмещению ущерба за разлив нефти под Новороссийском, который произошел на морском терминале компании в августе 2021 года. Тогда на терминале КТК под Новороссийском во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства, в результате чего произошел разлив нефти.

Согласно версии КТК, всего из-за разрыва внутренней полости гидрокомпенсатора наружу вышло около 50,7 куб. м нефтяной жидкости, из которых в акваторию Черного моря попало 16,3 куб. м. Исходя из плотности смеси это соответствует примерно 40 тоннам.

Причиной аварии мог стать заводской брак, говорили в компании. При этом в конце декабря прошлого года российское подразделение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) пригласило всех желающих провести собственные математические расчеты объема разлива нефти.

Однако Росприроднадзор считает, что объем разлива был примерно в 10 раз больше и составляет 394 тонны. Сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, ведомство оценило в 4,5 млрд рублей. В КТК заявляли, что не согласны с этой оценкой.