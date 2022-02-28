S&P поместило рейтинги Промсвязьбанка в список на пересмотр и приостановило их

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные банковские депозитные рейтинги в национальной и иностранной валюте Промсвязьбанка (ПСБ) на уровне BB/B в CreditWatch и приостановило их, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

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"Сегодня S&P Global Ratings присвоило ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне BB/B с "негативным" прогнозом. Мы также приостановили рейтинги ПСБ", - сообщает S&P.

Также рейтинговое агентство отметило, что вероятность дефолта ПСБ в следующие 12 месяцев ожидается относительно низкой, несмотря на то, что банк включен в список лиц особых категорий и заблокированных лиц (SDN) OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Банк ориентирован на обслуживание российского оборонного сектора, а это означает, что большая часть его операций ведется в России и в местной валюте. Таким образом, S&P ограничили рейтинговое действие негативным размещением CreditWatch, отражая мнение о том, что санкции в отношении российской экономики и контрагентов банка могут ослабить финансовый профиль Промсвязьбанка, отметили в агентстве.

"Мы приостановили наши рейтинги PSB, потому что они были включены в список SDN OFAC. Мы рассмотрим статус приостановления рейтингов ПСБ и, возможно, восстановим их, если санкции OFAC будут сняты, при прочих равных условиях", - говорится в сообщении S&P.

Санкции в отношении банков

26 февраля Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с российской спецоперацией на Украине.

Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.