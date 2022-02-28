Австралийский регулятор предложит создать новую структуру для контроля цифровых платформ

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Австралия рассматривает возможность создания специальной регулирующей структуры для контроля цифровых платформ. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного в понедельник национальной Государственной комиссией по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

В документе, который стал результатом пятого этапа исследований национального рынка цифровых услуг, регулятор предложил ряд мероприятий и действий, необходимых для "устранения вреда конкуренции и потребителям, возникшего в результате доминирования крупных цифровых платформ и социальных сетей". "Пришло время решить, необходимы ли дальнейшие реформы и дополнительные инструменты для контроля исполнения австралийского законодательства о конкуренции и развития динамичной цифровой экономики, которая стимулирует инновации и повышает производительность", - указал председатель ACCC Род Симс.

В отчете регулятора отмечается, что "крупные цифровые платформы часто могут диктовать условия предприятиям, которые пользуются их услугами, что может нанести вред потребителям и малому бизнесу из-за повышения цен и неконтролируемого использования персональных данных". "С 2017 года крупные цифровые платформы, такие как Google, Apple и Meta, расширяют свое влияние на экономику. Они защищены от конкуренции [своим доминирующим положением] и часто <...> выступают посредниками между предприятиями и потребителями, контролируя их доступ к товарам и услугам, а потому мы рассматриваем возможность создания дополнительных механизмов регулирования рынка, которые помогут сделать онлайн-среду более справедливой и безопасной ", - указал Симс.

Как ожидается, до 1 апреля 2022 года комиссия завершит последний этап исследования рынка и подготовит финальные рекомендации для правительства страны, "обосновав необходимость создания новой структуры, которая обеспечит соблюдение правил справедливой конкуренции на рынке цифровых услуг и защитит потребителей". "Окончательные выводы об исследовании рынка цифровых услуг Австралии должны быть представлены государственному казначею к 30 сентября 2022 года", - отмечается в отчете.

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей обвинила цифровые платформы Google, Apple и Meta в попытке монополизировать рынок цифровых услуг, используя свое доминирующее положение на нем в сентябре 2021 года. Для решения проблемы регулятор вышел к властям страны с рекомендацией исследовать рынок и создать правила для обеспечения добросовестной конкуренции. Ожидается, что итогом этой работы станет создание единых принципов и правил отрасли, а также формирование правовых основ для их применения.