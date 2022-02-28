Выручка "Вымпелкома" по МСФО в 2021 году выросла до 290,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом на 5,9% и достигла 290,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA компании в России за 2021 г. вырос на 0,8%, до 108,6 млрд руб.

Выручка "Вымпелкома" по МСФО в четвертом квартале 2021 г. возросла на 7,7% и достигла 77,5 млрд руб. Показатель EBITDA компании за октябрь - декабрь прошлого года увеличился по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 4,3%, до 27,3 млрд руб.