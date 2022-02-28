Выручка Veon по МСФО в 2021 году выросла до $7,8 млрд

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 6,8% и составила 7,788 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания не будет давать прогноз по финансовым показателям на 2022 год в связи с текущими обстоятельствами. Показатель EBITDA компании в 2021 году вырос на 5,7% и составил 3,332 млрд долларов, рентабельность по EBITDA сократилась на 0,4 п. п., до 42,8%.

Выручка Veon по МСФО в четвертом квартале 2021 года выросла на 12,2% и составила 2,052 млрд долларов. Показатель EBITDA компании за отчетный период вырос на 10,6%, до 827 млн долларов.