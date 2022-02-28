Эксперты: цифровизация услуг в сфере миграции упростит привлечение в Россию рабочей силы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Цифровизация всех услуг в сфере миграции, а также сокращение срока оформления документов упростит процедуру привлечения в РФ иностранной рабочей силы. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее предложил Госдуме определиться с решением проблемы привлечения рабочих-мигрантов в условиях дефицита в России трудовых ресурсов. Он отмечал, что "мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше".

"Одним из ключевых вариантов решения проблемы [трудоустройства рабочих мигрантов в РФ] является цифровизация всех услуг в сфере миграции. Необходимо предоставить бизнесу возможность подачи заявлений, ходатайств и сопутствующих документов в электронном виде со сведением к минимуму личного присутствия иностранцев в уполномоченных подразделениях по вопросам миграции. Представляется целесообразным сократить сроки оформления разрешительных документов, в том числе обеспечить возможность ускоренного оформления документов при оплате дополнительного сбора", - сказал Катырин.

Также, как полагает глава палаты, следует рассмотреть вопрос об отмене принципа "ответственности приглашающей стороны", который позволяет привлекать к административной ответственности представителей бизнеса без доказывания вины за принимаемые приглашаемым иностранным гражданином решения.

Дефицит трудовых ресурсов

По словам Катырина, существенный дефицит трудовых ресурсов наблюдается в сферах, где мигранты традиционно занимают значительную долю от общего числа работников. Среди таких отраслей можно выделить строительство, ЖКХ, ресторанно-гостиничный бизнес, логистику, сельское хозяйство, промышленное производство.

С этим согласен омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. "Наиболее острая нехватка мигрантов наблюдается в строительной отрасли, ЖКХ и сфере услуг. Эти отрасли всегда были лидерами по использованию иностранной рабочей силы, и после оттока эмигрантов из-за пандемии нехватка рабочей силы там заметна больше всего. В некоторых регионах нехватка мигрантов-строителей составляет 50%", - констатировал омбудсмен.

Депутат горсовета Набережных Челнов от Партии роста Руслан Нигматулин считает, что "наиболее острая нехватка трудовых мигрантов наблюдается в сфере строительства, такси и в складской логистике". "В меньшей степени это коснулось коммерческого грузового транспорта, поскольку мигрантам довольно сложно устроиться в данной сфере. Службы безопасности крупных грузовладельцев не допускают к погрузке лиц, которые не прошли проверку, а проверить иностранных граждан бывает крайне сложно", - указал он.

Если до пандемии в стране ежегодно трудились порядка 10 млн иностранных мигрантов, то в 2020 году их количество сократилось практически в два раза, напомнил Катырин. Он добавил, что спрос на иностранную рабочую силу сейчас растет, однако в силу ряда причин полностью удовлетворить потребность бизнеса в трудовых ресурсах пока не удается.

Основными препятствиями к восстановлению миграционных потоков являются высокие цены на авиабилеты в Россию из стран СНГ, а также "опасения мигрантов из-за потенциального введения новых ограничительных мер, которые могут привести к полной потере их заработка". Еще одним менее очевидным фактором дефицита работников в традиционных отраслях выступает "активный переход уже находящихся в России иностранных граждан на работу в более высокооплачиваемые сферы, такие как вождение такси, сортировка посылок и курьерская доставка", отметил глава ТПП РФ.

Низкие заработки трудовых мигрантов

Иностранные работники в России, по оценке палаты, зарабатывают приблизительно на 15-20% ниже в сравнении с показателями средней зарплаты по стране. В столице этот разрыв еще выше, учитывая, что в Москве сконцентрированы самые высокооплачиваемые в России рабочие места. Однако в отдельных отраслях, например, в строительной сфере, при наличии соответствующей квалификации месячный заработок иностранного рабочего может составлять 100 тыс. рублей и более.

Что касается условий пребывания мигрантов, то они сталкиваются с рядом социальных, юридических и психологических проблем, характерных при переезде в другое государство, отметил Катырин.

К категориям иностранцев, обеспеченными гарантиями и социальным пакетом, помимо получивших разрешение на временное проживание и вид на жительство, а также граждан государств ЕАЭС, имеющих право получения полиса ОМС, следует отнести иностранных высококвалифицированных специалистов и трудовых мигрантов, занимающих ключевые позиции в бизнесе. Остальные категории трудовых мигрантов, в том числе осуществляющие деятельность на основании патента, вправе рассчитывать только на оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме в рамках договора дополнительного медицинского страхования.

"Возможной мерой по улучшению положения мигрантов в социальной сфере может быть расширение перечня медицинских услуг, предоставляемых мигрантам со стороны государства. Альтернативой такой мере может быть введение обязательства для работодателей оформлять корпоративную медицинскую страховку для иностранных работников на весь период их трудоустройства", - сказал Катырин.

Заместить россиянами

Как показывают экспертные исследования, граждане России в своем большинстве не стремятся занимать вакансии мигрантов, предполагающие тяжелый ручной труд, на стройках, в сфере ЖКХ, на предприятиях агропромышленного комплекса. В самый разгар пандемии, когда многие мигранты уехали на родину, в указанные сферы сложно было привлекать россиян даже при условии серьезного повышения зарплаты, напомнил глава ТПП РФ.

"Наши соотечественники зачастую не готовы к переезду в другие регионы, где придется мириться с менее комфортными условиями труда, характеризующимися переработками и отсутствием компенсаций за проживание, питание и транспортные расходы, - сказал он. - Одним из путей повышения привлекательности для граждан России могло бы стать широкое применение современных технологий, предусматривающих автоматизацию ручного труда. При этом надо понимать, что внедрение таких технологий потребует значительных финансовых и временных ресурсов, поэтому задача мгновенно компенсировать дефицит зарубежных трудовых ресурсов отечественными в текущих условиях трудновыполнима".

Омбудсмен Порочкин также рассказал, что было предпринято много попыток заместить трудовых мигрантов российскими специалистами. "Основная загвоздка такой замены - в низких заработных платах, россияне не готовы работать за маленькую зарплату. И как показала практика, зарплаты на этих вакансиях уже значительно выросли - от 10 до 30% в зависимости от сферы деятельности", - заметил он.

Порочкин добавил, что в текущих реалиях острого дефицита кадров в некоторых отраслях работодатели во многих регионах будут рады привлечь к работе беженцев из ДНР и ЛНР. "Бизнес Орловской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и более 30 других регионов РФ уже готов трудоустроить беженцев, а региональные власти и местные департаменты труда и соцзащиты уже разрабатывают программы их скорейшего трудоустройства с предложением вариантов как квалифицированной работы, так и работы, не требующей квалификации", - сказал он.