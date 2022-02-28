В Ozon прокомментировали попадание Ozon Bank в санкционный список

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Попадание Ozon Bank в санкционный список не повлияет негативно на бизнес компании, говорится в сообщении Ozon.

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24 февраля дочерняя банковская компания ретейлера Ozon - ООО "ОЗОН Банк" - была включена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Список SDN) Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. OFAC включило "ОЗОН Банк" в Список SDN как организацию, "связанную с ОАО "Совкомбанк". Компания Ozon заявляла о намерении обратиться в OFAC с просьбой исключить Ozon Bank из списка SDN в связи с тем, что у компании больше нет связей с попавшим под санкции Совкомбанком.

"Руководство считает, что на основе имеющейся в настоящее время информации нет существенного негативного влияния на нашу способность вести бизнес", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что на данный момент нет никаких ограничений на операции с ценными бумагами Ozon гражданами США, кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, не могут попасть под какие-либо вторичные санкции из-за операций с ценными бумагами компании.

О банке

Ozon приобрел 100% уставного капитала ООО "Оней банк" у Совкомбанка 26 мая 2021 года. На дату закрытия сделки "Оней банк" перестал быть аффилированным лицом Совкомбанка и впоследствии был переименован в Ozon Банк. Ключевым обоснованием сделки для Ozon было получение необходимой банковской лицензии для развития собственных финансовых продуктов и услуг, предназначенных для покупателей и продавцов, поясняют в компании.

Ozon не может предоставить никаких гарантий относительно сроков или положительного результата рассмотрения этой заявки в OFAC, сообщали ранее в компании Ozon.

Ozon - одна из ведущих компаний в сфере электронной торговли в России.