Польша резко нарастила закачку газа в свои подземные хранилища

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Польша в субботу, 26 февраля, резко нарастила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на фоне возобновления прямой прокачки по газопроводу Ямал - Европа и возросшего реверса из Германии, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в ПХГ Польши 26 февраля пополнились на максимальный объем с начала сентября 2021 года - на 14,3 млн куб. м. Теперь польские хранилища наполнены на 57,73%, в них находится почти 2 млрд куб. м газа.

При этом в ночь на субботу впервые за более чем два месяца ненадолго возобновилась прямая прокачка газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа. Аналогичный процесс произошел в ночь на воскресенье и понедельник. Прямая транспортировка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Вместе с этим, в свободные от прямой прокачки по Ямалу - Европе часы, вырос и реверс в обратном направлении - из Германии в Польшу, почти на 71%.

В целом в последние дни Европа несколько нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации на Украине (24 февраля стоимость газа поднималась на 61,5%, выше $1 650 за 1 тыс. куб. м) и ожидания небольшого похолодания на следующей неделе.