Британия намерена ввести санкции против ЦБ РФ

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании приняло решение ввести рестриктивные меры против Центробанка России из-за спецоперации на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы британского Минфина.

"Правительство намерено принять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину. Они будут направлены против Центрального банка Российской Федерации. Эти шаги делаются совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля", - говорится в заявлении.

Также Минфин "немедленно примет меры для введения ограничений, запрещающих британским физическим и юридическим лицам операции с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином РФ". По данным ограничениям Лондон еще не завершил работу, но планирует выработать конкретный план в течение недели и в координации с партнерами в ЕС и США.

Минфин планирует пресечь для РФ "выпуск российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании". Избранные банки РФ лишатся доступа к операциям в фунтах стерлинга и "не смогут проводить платежи через Великобританию или иметь доступ к ее финансовым рынкам".

В воскресенье главы МИД ЕС согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. На данный момент Евросоюз еще не определился со списком отключаемых банков, поскольку не может полностью отключить РФ от SWIFT из-за связанности экономики РФ с экономиками других стран. Европа также приняла ограничительные меры против ЦБ РФ и намерена заморозить около половины его финансовых резервов. Эти меры принимаются в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.