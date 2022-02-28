Эксперты: ВВП Японии может сократиться на 0,3% в результате отключения банков РФ от SWIFT

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии может при неблагоприятном сценарии сократиться на 0,3% в результате отключения некоторых российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Такой прогноз обнародовала в понедельник одна из ведущих японских компаний по операциям с ценными бумагами и инвестициями Nomura Securities.

Сокращение, по ее расчетам, произойдет из-за свертывания экспорта и импорта, а также роста цен на нефть. Эксперты полагают, что сокращение поставок японских товаров в результате уменьшения покупательной способности России сократит японский ВВП на 0,1%. Повышение цен на нефть до уровня $115 за баррель урежет его еще на 0,2%.

В денежном выражении падение ВВП Японии в таком случае составит около 1,5 трлн иен (около $13 млрд по текущему курсу). При этом эксперты Nomura Securities предупреждают, что рассчитали свой прогноз по самому пессимистическому варианту.

В воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о присоединении страны к санкциям Запада в отношении России в финансовой сфере. Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада выразили намерение отключить некоторые банки РФ от системы SWIFT, а также заморозить активы Центробанка РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках этих стран.

Токио на прошлой неделе уже ввел запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, Япония объявила о замораживании активов банка "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанка, а также об ограничениях на экспорт товаров высокотехнологичного сектора, включая полупроводники. При этом энергетика была исключена из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.