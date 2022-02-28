Валерий Танаев назначен начальником Московской железной дороги

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Валерий Танаев, возглавлявший Северную железную дорогу, назначен начальником МЖД. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"Валерий Танаев, возглавлявший Северную железную дорогу, назначен начальником Московской железной дороги", - сказали в компании.

В холдинге отметили, что бывший начальник МЖД Михаил Глазков теперь занимает пост замгендиректора РЖД, начальника Центральной дирекции управления движением.

С 2013 по 2017 год Танаев был главным инженером Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". В мае 2017 года он назначен начальником Северной железной дороги.