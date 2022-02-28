{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финская сеть торговли алкогольной продукцией прекращает продажу товаров из России

Сетей супермаркетов S-ryhm ранее сообщила, что убирает из ассортимента российские товары
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля. /ТАСС/. Финская сеть по продаже алкогольной продукции Alko прекращает продажу российских товаров. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

"Alko прекращает продажу российской алкогольной продукции в своих розничных магазинах и в интернет-магазине", - говорится в сообщении.

Товары из РФ не будут продаваться с 28 февраля, уточнили там.

Ранее одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm также сообщила, что убирает из ассортимента российские товары. В результате такого решения из ассортимента будет исключено порядка 50 позиций, среди них как продовольственные товары, так и ряд спортивных и текстиль.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ФинляндияРоссия
Polymetal сократил чистую прибыль по МСФО в 2021 году на 15%
Читать полностью