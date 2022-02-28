{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Решение о введении в РФ продажи валюты в объеме 80% для резидентов примут 28 февраля

По оценке "ВТБ Капитала", объем валютной выручки экспортеров РФ на 2022 год ожидается в размере примерно $600 млрд по товарам и $50 млрд по услугам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов внешнеэкономической деятельности будет принято сегодня, сообщает Минфин.

"На основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов - участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров", - говорится в сообщении.

Согласно оценке "ВТБ Капитала", объем валютной выручки экспортеров РФ на 2022 год ожидается в размере примерно $600 млрд по товарам и $50 млрд по услугам.

Теги
Россия
В Белоруссии с 1 марта повышается ставка рефинансирования до 12%
Читать полностью